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2 مليون و400 ألف سائح خلال موسم الصيف الحالى بأسيوط

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2 مليون و400 ألف سائح خلال موسم الصيف الحالى بأسيوط 2 مليون و400 ألف سائح خلال موسم الصيف الحالى بأسيوط
أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة تنشيط السياحة الداخلية مشيراً إلى أن المحافظة تحتوى على العديد من المقومات السياحية وتنوع فى الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والتى تعد من أفضل وسائل الترويج السياحى.

وأوضح عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة أن أسيوط استقبلت فى شهر يونيو حوالى 500 ألف زائر من الداخل والخارج فى مولد السيدة العذراء بالدير المحرق بالقوصية بالإضافة إلى أنها استقبلت حوالى 400 ألف زائرا داخلياً فى شهر يوليو بمناسبة مولد الشيخ أحمد الفرغل بأبوتيج كما استقبلت حولى مليون ونصف زائر من الداخل والخارج خلال شهر أغسطس فى مولد السيدة العذراء بدير درنكة بمركز أسيوط.

ونوه عثمان الحسينى أن الهيئة قامت خلال هذه الاحتفالات بتوزيع المنشورات السياحية والأفلام التسجيلية وبعض الشنط السياحية فضلاً عن مقابلة الوفود القادمة وتقديم الضيافة لهم خلال إقامتهم.

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