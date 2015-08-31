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مسعفون: مقتل 4 جنود ليبيين فى اشتباكات جديدة مع متطرفين ببنغازى

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مسعفون: مقتل 4 جنود ليبيين فى اشتباكات جديدة مع متطرفين ببنغازى مسعفون: مقتل 4 جنود ليبيين فى اشتباكات جديدة مع متطرفين ببنغازى
قال مسعفون ومسئولون عسكريون إن أربعة جنود ليبيين قُتلوا كما أُصيب ستة آخرون فى قتال جديد مع جماعات إسلامية فى مدينة بنغازى بشرق ليبيا أمس الأحد.

وتقاتل قوات موالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا جماعات إسلامية فى بنغازى ثانى أكبر مدن ليبيا منذ العام الماضى فى إطار صراع أوسع منذ الاطاحة بمعمر القذافى فى 2011.

وقال مسئولون عسكريون إن كتيبة دبابات اشتبكت مع كتائب إسلامية كانت تحاول التقدم فى غرب بنغازى، واحتدم القتال حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

واستعادت قوات الجيش المدعومة بسكان محليين بعض المناطق التى كانت قد فقدتها فى بنغازى العام الماضى. ولكن منتقدين يقولون إن طائرات الجيش الحربية والهليكوبتر القديمة الطراز التي تفتقر إلى المدافع الدقيقة ألحقت أضرارا بأجزاء من المدينة دون تحقيق مكاسب كبيرة على الارض.
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