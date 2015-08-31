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الرئيس السودانى: العام القادم سنة السلام والأبواب مفتوحة للتحاور

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الرئيس السودانى: العام القادم سنة السلام والأبواب مفتوحة للتحاور الرئيس السودانى: العام القادم سنة السلام والأبواب مفتوحة للتحاور
قال الرئيس السودانى عمر حسن البشير اليوم الأحد، أن العام المقبل سيكون عام السلام الحاسم .

جاء ذلك فى كلمة القاها البشير مخاطبا ، ضباط وضباط صف وجنود منطقــة وادى سيدنا العسكرية، بحسب "الشروق " السودانية.

وأضاف الرئيس البشير، أن الأبواب مفتوحة للجميع للجلوس والتحاور وحل مشكلات البلاد دون وصاية خارجية، مضيفاً "على أبناء السودان أن يحلوا مشاكلهم بأيديهم وليس بأيدٍ خارجية.

ولكنه حذَّر المتمردين من (الإصرار) على حسم القضايا عبر السلاح، مضيفاً ان من يرفض الحوار يكون قد أذن بالحرب عليه .

وأكد البشير، رفض لإجراء الحوار خارج السودان، وقال إن الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والولايات المتحدة، لا يستطيعون إجبار الحكومة السودانية على عقد الحوار الوطنى بالخارج.

كان الرئيس السودانى قد وجه فى يناير من العام الماضى دعوة للحوار بمشاركة كل القوى السياسية والحركات المسلحة غير أنه لم تعقد أى جولة للحوار حتى الآن.
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مصر 365

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