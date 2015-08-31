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تونس يؤكد التزام بلاده بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول المجاورة

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تونس يؤكد التزام بلاده بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول المجاورة تونس يؤكد التزام بلاده بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول المجاورة
أكد وزير الخارجية التونسى الطيب البكوش أن موقف الدبلوماسية التونسية من الأزمات السياسية والحروب الأهلية التى تشهدها بلدان مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق تعتمد على مبادئ أساسية أهمها عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول وعدم فرض التجربة التونسية على الدول الأخرى والمساهمة في إيجاد حلول سياسية للأزمات والحروب بصفة توافقية دون الانتصار لطرف على حساب الآخر.

وأضاف الوزير فى تصريحات له مساء أمس خلال ندوة نظمتها حركة نداء تونس، أن عبرت لشركائها الدوليين عن "رفضها القاطع، كل تدخل عسكرى فى ليبيا"، مؤكدا إلتزام بلاده بالوقوف على نفس المسافة من الأطراف المتنازعة بليبيا، فى محاولة للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية توافقية.

وقال البكوش إن ملامح الخطوط العريضة للدبلوماسية التونسية فى الظروف الراهنة تميزت بنجاح كبير على المستوى السياسى مقابل تباطؤ على المستوى الإقتصادى والإجتماعى و الأمنى، خاصة في حشد الدعم الدولي لتونس واستثماره لفائدة التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
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مصر 365

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