البشير: تشكيل لجنة للتحقيق فى الاشتباكات التى وقعت بين أطراف السلطة بدارفور

أمر الرئيس السودانى عمر البشير الأحد بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصى الحقائق حول الاشتباكات التى وقعت بين أطراف السلطة الإقليمية لدارفور خلال مراسم فرز عطاءات تنمية الإقليم، على أن تختص اللجنة بالتحرى مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة حول تلك الملابسات.

وسمى قرار الرئيس السودانى، كلا من وزير العدل عوض حسن، "رئيسا للجنة"، ووزير ديوان الحكم الاتحادى، فيصل حسن إبراهيم، "عضوا"، ونائب رئيس القضاء، عبد المجيد إدريس، "عضوا".

وشدد قرار البشير، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار.

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