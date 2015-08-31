موجز المحافظات.. أم تبيع جسد ابنتها بالإسكندرية وتذهب معها لحراستها

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الأحد، أبرزها أن مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، كشفت عن أغرب شبكة للأعمال المنافية للآداب، حيث نجح العميد شريف التلوانى رئيس مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط سيدة تدير مسكنها لأعمال الدعارة وممارسة الرذيلة، واعترفت السيدة ببيع جسد ابنتها والذهاب معها لحراستها.

وأمر عمر الصغير، وكيل أول نيابة قليوب بحبس "جزار" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه باغتصاب زوجة ابنه بالإكراه داخل شقتها، وذلك بعدما هددها بالقتل وطفلتها بالسكين وتصويرها أثناء اغتصابها لتهديدها بفضح أمره.

وتحفظت مديرية أمن المنيا على أمين الشرطة المتهم بقتل شخص وإصابة آخر إثر إطلاق النار من سلاحه الميرى بمركز سما لوط، كما قرر اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إحالته للتحقيق. وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم بعد معاينة مكان الحادث وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود وقع فى شارع كورنيش النيل بالمنيا، ببرج سكنى مواجه لمبنى مديرية الأمن، وتبين نشوبه بكمية من القمامة، وتمت السيطرة عليه دون أى خسائر أو إصابات.

وأشعلت مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، النيران فى سيارة شرطة تابعة لإدارة النجدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أثناء تواجدها بالمنطقة السادسة لتمشيطها.

و تلقى اللواء خالد يحيي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى بالشرقية، يفيد بتلقيه بلاغًا من قسم أول العاشر من رمضان، بقيام مجموعة من الإخوان برشق سيارة شرطة تابعة لإدارة النجدة بزجاجات المولوتوف الحارقة، ما أسفر عن حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة.

وقررت مديرية الأوقاف بالبحيرة، وقف أحد مقيمى الشعائر بمركز كفر الدوار وإحالته للتحقيق، لاتهامه بالتحريف فى أذان الفجر ونطقه "الصلاة خير من الفيس بوك بدلاً من الصلاة خير من النوم".

وأكدت مصادر بأوقاف البحيرة، أن المؤذن ويدعى "م. د. " ويعمل بمنطقة سيدى غازى بمركز كفر الدوار نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، معتبراً ذلك وشايات من قبل عناصر جماعة الإخوان.

و إلى أهم الأخبار:

- أم تبيع جسد ابنتها.."مابخلهاش تمارس الجنس غير مرتين يوميا خوفا على صحتها"

- أب يغتصب زوجة ابنه بعد تهديدها بقتل طفلتها فى قليوب

- مدير أمن المنيا يحيل أمين الشرطة المتهم بقتل شخص وإصابة آخر للنيابة

- الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بالقرب من مديرية أمن المنيا

- "الإخوان" يشعلون النيران فى سيارة شرطة بالعاشر من رمضان

- أوقاف البحيرة تقرر وقف مؤذن "الصلاة خير من الفيس بوك" فى أذان الفجر

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