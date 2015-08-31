"السياحة": إقامة غرف فندقية شرط إنشاء عقارات بالساحل الشمالى

أكد خالد رامى وزير السياحة، أن الوزارة ستصدر قراراً ببناء غرفة فندقية أمام كل عقار يتم إنشائه فى الساحل الشمالى لسد العجز الذى تواجهه السياحة فى الغرف الفندقية خلال فترة الصيف، قائلاً "مش هايتبى عقار إلا بعد إنشاء غرفة فندقية أمامه".

وأضاف الوزير، فى حوراه مع المحامى خالد أبو بكر ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، أن هناك مخطط شامل لتطوير السياحة، بالساحل الشمالى من خلال مكتب استشارى يتبع وزارة الاسكان سيتضمن مناطق سياحية وصناعية وجامعات.

كما أشار إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لتخطيط وإعادة تجميل الغردقة، من خلال هيئة تنمية السياحية بالتعاون مع التخطيط العمرانى، وذلك لرفع مستوى الشواطئ والفنادق، مرجحاً الانتهاء من تنفيذ تلك الاستراتيجية خلال عام ونصف.

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