عجوز يغتصب طفلة صديقه وتحمل منه سفاحا بالدقى

تباشر نيابة الدقى، برئاسة المستشار شريف توفيق، التحقيق فى واقعة اتهام سمسار يبلغ من العمر 73 باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بعدما عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة نتج عنها حملها سفاحا منه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الدقى بلاغا من "ترزى" يتهم فيه سمسارا باغتصاب ابنته التى تبلغ من العمر 14 عاما، وذلك عندما شعرت ابنته بآلام فى بطنها وانتفاخ وعندما توجه بها إلى الطبيب أخبره بأن ابنته حامل فى الشهر الثالث وأخبرت الطفلة والدها بأن السمسار صديقه كان يتردد على شقته وتناوب اغتصابها أكثر من مرة، فتم القبض على المتهم ويبلغ من العمر 73 عاما، الذى اعترف بارتكابه للواقعة أمام رجال المباحث.