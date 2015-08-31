أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عجوز يغتصب طفلة صديقه وتحمل منه سفاحا بالدقى

Google+ Print
عجوز يغتصب طفلة صديقه وتحمل منه سفاحا بالدقى عجوز يغتصب طفلة صديقه وتحمل منه سفاحا بالدقى
تباشر نيابة الدقى، برئاسة المستشار شريف توفيق، التحقيق فى واقعة اتهام سمسار يبلغ من العمر 73 باغتصاب طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بعدما عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة نتج عنها حملها سفاحا منه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الدقى بلاغا من "ترزى" يتهم فيه سمسارا باغتصاب ابنته التى تبلغ من العمر 14 عاما، وذلك عندما شعرت ابنته بآلام فى بطنها وانتفاخ وعندما توجه بها إلى الطبيب أخبره بأن ابنته حامل فى الشهر الثالث وأخبرت الطفلة والدها بأن السمسار صديقه كان يتردد على شقته وتناوب اغتصابها أكثر من مرة، فتم القبض على المتهم ويبلغ من العمر 73 عاما، الذى اعترف بارتكابه للواقعة أمام رجال المباحث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365