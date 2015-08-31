حظك اليوم برج القوس الاثنين 31/8/2015

حاول أن تكن قريبا ممن تحب اليوم وابحث عن طرق تجلب لكما السعادة بنفسك ولا تيأس، قم بزيارة أحد الأصدقاء فربما يدلك أحدهم على الطرق التى تناسبك وتحسن أحوالك مع الحبيب، الاهتمام بأدق التفاصيل لن يكن فى صالحك اليوم، تقدم للأمام ولا تخف من المستقبل.

>الكثير من الأمور التى تتعلق بالدراسة بشكل عام تكون فى مركز اهتمامك اليوم، وتشعر بنوع من التحسن فى أدائك وطريقة تفكيرك، أنت فى حالة من التركيز العالى وهذا يعمل لصالحك على الصعيدين العلمى والعملى، العلاقة العاطفية مع الحبيب تحتاج منك مجهودا إضافيا للوصول إلى قمة الراحة والاستقرار، فلا تنتظر منه دائما أن يبدأ ولكن كن أكثر جرأة وفاجئه بخطوات لم يكن يتوقعها، على الصعيد المهنى عليك أن تستوعب أن العمل ضمن فريق جماعى هو أهم خطوة من خطوات النجاح، أما على الصعيد الصحى فأحوالك مستقرة ولكن يجب أن تبتعد عما يسبب لك القلق والتوتر.

شبكةعيونالإخبارية

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