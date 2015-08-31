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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 31/8/2015

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 31/8/2015 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 31/8/2015

كتب معتز زيدان

حاول أن تركن اليوم إلى الهدوء وكن يقظا فمن حولك يستخدمون سحرهم وجاذبيتهم ليحصلوا على ما يريدون من شخص مثلك، لم لا تستغل مواهبك وإمكانياتك لتتقدم إلى وظيفة جديدة تثبت فيها كفاءتك، احرص على أن تتحاور مع الأشخاص الأكثر منك خبرة ليساعدوك على الوصول إلى أهدافك.
>
>اذا أردت تغيير الواقع القائم، عليك الخروج من ضغوط العمل والتفكير المستمر والقلق من المستقبل إلى جانب سعيك الدائم لئلا يداهمك الوقت وأنت ليس جاهزا، حاول أن تتحرر قليلا وعش اللحظات التى أنت فيها، الوقت يمر بسرعة فاستغله بلحظات سعيدة مع من تحب، فالعلاقة معه تتجه نحو الاستقرار بعد المناوشات التى حدثت فى اليومين الأخرين، أما على الصعيد الصحى عليك محاولة الحركة أكثر لأنك تعانى من كثرة الجلوس أمام الشاشة بأنواعها المختلفة لمدة طويلة وفى الأمر ضرر هائل عليك.

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مصر 365

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