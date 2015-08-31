أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 31/8/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الاثنين 31/8/2015 حظك اليوم برج الجدى الاثنين 31/8/2015

كتب معتز زيدان

استمع إلى صوت العصافير المغردة اليوم فهى تغنى من أجلك وتطلب منك أن تكون سعيدا، افعل الأشياء التى تمنحك الشعور بالسعادة، تواصل مع أشخاص مرحين يهتمون بالفن والموسيقى من أجل الحصول على المرح، وعلى الرغم من ذلك من الصعب اتخاذ أى قرار اليوم.
>
>عليك أن تكافح فى الحياة المهنية وأن تبذل المزيد من المجهود الشاق للحصول على ما تريد وتصل إلى قمة النجاح الذى تبحث عنه، فالوصول إلى الأهداف لا يأتى هكذا من جراء نفسه، حاول أن تكون أكثر ثقة فى قدراتك وإمكانياتك وسترى أن الأمور تتحسن نحو الأفضل، العاطفة اليوم فى أفضل حالاتها وستجد من الحبيب آذان مصغية لكل ما تريد الحديث عنه، وعلى الصعيد الصحى تجد وضعك النفسى جيدا ولكن جسدك يطالبك بالراحة فاخلد إلى النوم المبكر حتى تحصل على النشاط.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى