حظك اليوم برج الجدى الاثنين 31/8/2015

كتب معتز زيدان

استمع إلى صوت العصافير المغردة اليوم فهى تغنى من أجلك وتطلب منك أن تكون سعيدا، افعل الأشياء التى تمنحك الشعور بالسعادة، تواصل مع أشخاص مرحين يهتمون بالفن والموسيقى من أجل الحصول على المرح، وعلى الرغم من ذلك من الصعب اتخاذ أى قرار اليوم.

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>عليك أن تكافح فى الحياة المهنية وأن تبذل المزيد من المجهود الشاق للحصول على ما تريد وتصل إلى قمة النجاح الذى تبحث عنه، فالوصول إلى الأهداف لا يأتى هكذا من جراء نفسه، حاول أن تكون أكثر ثقة فى قدراتك وإمكانياتك وسترى أن الأمور تتحسن نحو الأفضل، العاطفة اليوم فى أفضل حالاتها وستجد من الحبيب آذان مصغية لكل ما تريد الحديث عنه، وعلى الصعيد الصحى تجد وضعك النفسى جيدا ولكن جسدك يطالبك بالراحة فاخلد إلى النوم المبكر حتى تحصل على النشاط.

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