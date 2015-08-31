أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 31/8/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 31/8/2015 حظك اليوم برج السرطان الاثنين 31/8/2015
أنت شخص حازم وصارم ولكن عندما يتعلق الأمر بحياتك العاطفية، يجب أن تتغير تماما، حاول أن تسأل نفسك كيف ستعيش مع الشريك بهذه الطريقة؟ تعامل مع كل شىء ببساطة ولا تعقد الأمور من أجل الحصول على الاستقرار، واجه كل شىء بنفسك ولا تنتظر مساعدة أو عونا من أى شخص.
>هناك أمور عديدة تشغل بالك اليوم ولكن الشأن المالى لا يزال أكثر ما يشغل تفكيرك هذا اليوم، وفى ظل هذا القلق من أمور المال قد تحصل على أرباح كبيرة من أحد المشروعات الخاصة بك، تعيش اليوم فترة على الصعيد العاطفى تتغير فيها العلاقة سلبا وإيجابا ولكن عليك الانتباه أكثر إلى التفاصيل فى العلاقة وعدم الاستماع إلى أى شخص آخر، أحوالكم أفضل اليوم وثابروا على ممارسة الرياضة وخاصة المشى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى