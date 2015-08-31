حظك اليوم برج السرطان الاثنين 31/8/2015

أنت شخص حازم وصارم ولكن عندما يتعلق الأمر بحياتك العاطفية، يجب أن تتغير تماما، حاول أن تسأل نفسك كيف ستعيش مع الشريك بهذه الطريقة؟ تعامل مع كل شىء ببساطة ولا تعقد الأمور من أجل الحصول على الاستقرار، واجه كل شىء بنفسك ولا تنتظر مساعدة أو عونا من أى شخص.

>هناك أمور عديدة تشغل بالك اليوم ولكن الشأن المالى لا يزال أكثر ما يشغل تفكيرك هذا اليوم، وفى ظل هذا القلق من أمور المال قد تحصل على أرباح كبيرة من أحد المشروعات الخاصة بك، تعيش اليوم فترة على الصعيد العاطفى تتغير فيها العلاقة سلبا وإيجابا ولكن عليك الانتباه أكثر إلى التفاصيل فى العلاقة وعدم الاستماع إلى أى شخص آخر، أحوالكم أفضل اليوم وثابروا على ممارسة الرياضة وخاصة المشى.

شبكةعيونالإخبارية

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