حظك اليوم برج العقرب الاثنين 31/8/2015

قد تشعر اليوم بالارتباك والحيرة والقلق جراء بعض الأمور العادية، خذ نفسا عميقا وابدأ عملك بهدوء واحرص على التفكير الجيد من أجل إيجاد الحلول المناسبة، العصبية ستجعلك تدخل فى خلافات مع أشخاص مهمين، عقلك وقلبك لن يتفقا فى هذا اليوم وستجد صراعا دائما بينهما، لا تحاول أن تبحث عن حلول لمشاكلك اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الأمور الاجتماعية اليوم تشغلك جدا وتكون مركز الاهتمام الخاص بك، لذلك احرص على توضيح أفكارك بشكل أفضل وحاول الابتعاد عن تحلية الكلام فقط من أجل إضافة انطباع جيد عنك، فقد يكتشف البعض أنه تصنع، لديك اليوم فرصة لتدعيم مكانتك فى العلاقة العاطفية وخاصة أن الطرف الثانى يتفهم ظروفك التى تمر بها حاليا ويقدر كل الجهود التى تبذلها من أجل استقرار العلاقة وتنشيطها، على الصعيد الصحى احرص على الاهتمام باستقرار حالتك الصحية ولا تكثر من تناول الدهون لأنها مضرة جدا لصحتكم.
>الأمور الاجتماعية اليوم تشغلك جدا وتكون مركز الاهتمام الخاص بك، لذلك احرص على توضيح أفكارك بشكل أفضل وحاول الابتعاد عن تحلية الكلام فقط من أجل إضافة انطباع جيد عنك، فقد يكتشف البعض أنه تصنع، لديك اليوم فرصة لتدعيم مكانتك فى العلاقة العاطفية وخاصة أن الطرف الثانى يتفهم ظروفك التى تمر بها حاليا ويقدر كل الجهود التى تبذلها من أجل استقرار العلاقة وتنشيطها، على الصعيد الصحى احرص على الاهتمام باستقرار حالتك الصحية ولا تكثر من تناول الدهون لأنها مضرة جدا لصحتكم.