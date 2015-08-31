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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 31/8/2015

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 31/8/2015 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 31/8/2015
ترى كل أعمالك اليوم تسير بالطريقة الإيجابية التى تحلم بها ووفقا للأفكار التى قدمتها، قد تحتاج إلى كل طاقاتك ومهارتك خلال إجراء مفاوضات مهنية تساعدك على المحافظة على مصالحك فى نيل صفقة مربحة أو الحصول على اتفاقية مهمة، مراعاة صحتك من الأمور التى يجب أن تكون فى أولوياتك.
>سوف يسود اليوم جو من التعاون الذى يساعدك على تنفيذ ما وضعته سابقا من خطط للوصول إلى ما تريد حتى لو اعتقد بعض الناس أنك تبدو مشتتا فى البداية، ألا أنه يمكنك الحصول على اهتمامهم لاحقا عندما يفهمون جيدا أنك قادر على تنفيذ ما تريد القيام به، يمكن لأحلامك أن تصبح حقيقة واقعة إذا قمت بتطبيق المهارات الخاصة بك، لذلك لا تقلق من السعى للوصول إلى أعلى مستوى من النجاح، قد تشعر اليوم بنوع من الراحة فى العلاقة العاطفية وهذا يشجعك على أن تكون متفائلا للغاية وهذا المزاج الرائع يشعر به كل من حولك.
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مصر 365

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