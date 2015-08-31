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حظك اليوم برج الثور الاثنين 31/8/2015

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 31/8/2015 حظك اليوم برج الثور الاثنين 31/8/2015

كتب معتز زيدان

احرص على قضاء بعض الوقت مع شخص تحبه اليوم، ولكن حاول بقدر الإمكان أن يكون كلامك واضحا وسهلا، لا تتحدث بعبارات تعبر عن ألغاز لا يفهمها من أمامك، لا تتوقع أن يفهمك من تحدثه إذا كان كلامك بهذه الطريقة، قد يصرف البعض انتباهه ولا يلتفت إليك، فكن حذرا.
>
>قد تجد المساعدة اليوم من شخص عزيز عليك من خلال تقديم الأفكار والحلول المبتكرة التى تساعدك على إيجاد الحلول، التفاؤل فى مواجهة الشدائد يعطى الناس الأمل، حاول تمهيد الطريق للتوصل إلى تسوية فى الخلافات القائمة وقد تكون قادرا على جمع الناس معا تحت راية مشتركة، ابتسامتك أمام أعدائك يربكهم، سوف تكون هناك فرصة كبيرة لوضع الأمور فى نصابها وتحقيق الهدنة ويمكنك كسب الاحترام والإعجاب من قبل كل من يحيط بك، قد يكون متروكا لك التعبير عن فرحتك بشريك الحياة وكل ما يقدم من أجلك.

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مصر 365

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