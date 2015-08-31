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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 31/8/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 31/8/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 31/8/2015

كتب معتز زيدان

الحب فى طريقه إليك فقد يكافئك شخص ما على المجهود الذى تبذله هذه الفترة فى العمل أو فى المنزل، حاول أن تخرج من المكان الذى تشعر أنه غير آمن لك ولأسرتك، واجلس مع الأشخاص الذين تراهم من وجهة نظرك مرحين، لا تفكر فيما يقلقك الآن فهناك أكثر من سبب يجعلك تشعر اليوم بالسعادة.
>
>الثقة التى تتمتع بها اليوم هى طريقك إلى النجاح، الحظ وحده لا يمكن أن يحقق ما تريد إن لم تقم بالعمل الشاق، لكنه يمكن أن يساعد بالتأكيد فى جعل الأمور تسير على نحو أكثر سلاسة، تعلم شيئا جديدا كل يوم أو اطلب المشورة من شخص تثق به والذى يمكن أن يدفعك نحو الطريق الصحيح، هذا يمكن أن يكون يوما مثاليا لشراء الأغراض الشخصية أو السلع، ذوقك جيد ولديك عين ناقدة تعرف ما تريد وتنتبه لكل التفاصيل الموجودة، تذكر اليوم أن العداوات القديمة يمكن أن توضع جانبا إذا قمت بإجراء جهد جديد نحو تهدئة الأمور.

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مصر 365

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