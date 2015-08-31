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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 31/8/2015

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 31/8/2015 حظك اليوم برج الدلو الاثنين 31/8/2015

كتب معتز زيدان

تشعر أن اليوم مختلف ويمكنك اتخاذ خطوة جريئة فى مجال العمل خلال هذا اليوم، يمكنك أيضا فى هذا اليوم التفكير فى وضعك الحالى مع الشريك وربما تفكر فى اتخاذ خطوة جديدة فى علاقتكما، حاول أن تنشر الحب وسط كل المحيطين بك حتى يعلم كل من حولك أنك سعيد.
>
>تحسن كبير يطرأ اليوم على العلاقة العاطفية مع شريك الحياة، لذلك استغل الأمور فى التخفيف من حدة الأمور بشكل عام بينكما واسع إلى توطيد العلاقة بينكما وتقويتها، وتذكر أنه لا يوجد حبيبان دون خلافات ولكن قوة الحب تساعد على التخلص من جميع المشكلات مهما كانت صعوبتها، على الصعيد العمل حاول أن تتم كل الوجبات التى عليك وأن تتحمل المسئولية فى حال حدوث أخطاء، سر تسمعه اليوم من صديق قد يغريك لاستعماله فى الانتقام من شخص أساء إليك، ولكن لا تتسرع فهذا الأمر قد تندم عليه لاحقا، على الصعيد الصحى تشعر بالراحة والاستقرار وتجد الوقت الكافى للخروج فى نزهة من أجل استقرار الحالة النفسية.

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مصر 365

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