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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 31/8/2015

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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 31/8/2015 حظك اليوم برج الأسد الاثنين 31/8/2015
كل الأمور ستسير على ما يرام مع الحبيب، على الرغم من أنك كلما قضيت وقتا أكبر مع الآخرين سواء الأهل أو الأصدقاء أو حتى الزملاء فى العمل شعرت بالراحة والتفاؤل، اقض وقتك مع الأشخاص المحبين لك والذين تشعر أنهم يقدورنك ويدعمونك دائما من أجل تحقيق التقدم والنجاح.
>هناك نوع من الشعور بالتحسن يسيطر على عالمك اليوم وهذا يثير فيك شعور البهجة والمزاج الرائع وينعكس على كل منعطف فى سير يومك، ولابد وأنك تشعر بهذا الشعور منذ ليلة أمس وأحسست بهذا النشاط الملحوظ فى حيويتك وفى رغبتك بالقيام بكل النشاطات الغريبة والمختلفة، يتوقع الفلك أن يرافقك هذا الشعور الإيجابى حتى الغد، وقد تدفعك ظروف اليوم للقيام ببعض الأعمال المهمة والتى قد ينتج عنها مواعيد هامة وارتباطات مستقبلية مؤثرة فى الحياة العامة، العلاقة مع الحبيب جيدة ولكن عليك أن تكون أكثر مرونة معه.

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مصر 365

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