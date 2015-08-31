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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 31/8/2015

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 31/8/2015 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 31/8/2015
تصل بعض الأمور إلى ذروتها اليوم، فالقضايا البسيطة التى تتعلق ببعض علاقاتك الشخصية قد تتحول إلى مشاكل كبرى، الأشخاص الذين تجاهلتهم خلال الفترة الماضية سيظهرون فى حياتك من جديد ويفكرون فى إيذائك فكن حذرا، لا داع للخوف أو الذعر من ذلك الأمر، فقط تعامل معه بكل هدوء وعقلانية وستتمكن من إنهائه.
>قد تجد نفسك اليوم تستمتع بقضاء أوقات سعيدة مع شخص عزيز عليك التقيته دون موعد محدد وعن طريق الصدفة، حاول ألا تدخل معه فى أحاديث القيل والقال والمشاركة بها لأن الأمور قد تنقلب رأسا على عقب وقد يتم اتهامك بأنك أنت من تثير المشاكل والنميمة، مع الأصدقاء حاول أن تكون على طبيعتك دون تصنع ولكن هناك أمور عليكم الاحتفاظ بها لأنفسكم، قد يدعوك أحد الأشخاص إلى سهرة عشاء وسمر، وهذا يخفف من الضغط الذى تعانى منه، وعلى صعيد العلاقة العاطفية فهى فى حالة روتين مزعج يسبب لك التوتر، فعليك إعادة الحيوية ليها.

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مصر 365

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