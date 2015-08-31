توقعات الابراج ليوم الاثنين 31/8/2015

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 31/8/2015
>أنت شخص حازم وصارم ولكن عندما يتعلق الأمر بحياتك العاطفية، يجب أن تتغير تماما، حاول أن تسأل نفسك كيف ستعيش مع الشريك بهذه الطريقة؟ تعامل مع كل شىء ببساطة ولا تعقد الأمور من أجل الحصول على الاستقرار، واجه كل شىء بنفسك ولا تنتظر مساعدة أو عونا من أى شخص.
توقعات علماء الفلك
>هناك أمور عديدة تشغل بالك اليوم ولكن الشأن المالى لا يزال أكثر ما يشغل تفكيرك هذا اليوم، وفى ظل هذا القلق من أمور المال قد تحصل على أرباح كبيرة من أحد المشروعات الخاصة بك، تعيش اليوم فترة على الصعيد العاطفى تتغير فيها العلاقة سلبا وإيجابا ولكن عليك الانتباه أكثر إلى التفاصيل فى العلاقة وعدم الاستماع إلى أى شخص آخر، أحوالكم أفضل اليوم وثابروا على ممارسة الرياضة وخاصة المشى.
>حظك اليوم برج الدلو الاثنين 31/8/2015
>تشعر أن اليوم مختلف ويمكنك اتخاذ خطوة جريئة فى مجال العمل خلال هذا اليوم، يمكنك أيضا فى هذا اليوم التفكير فى وضعك الحالى مع الشريك وربما تفكر فى اتخاذ خطوة جديدة فى علاقتكما، حاول أن تنشر الحب وسط كل المحيطين بك حتى يعلم كل من حولك أنك سعيد.
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توقعات علماء الفلك :
>تحسن كبير يطرأ اليوم على العلاقة العاطفية مع شريك الحياة، لذلك استغل الأمور فى التخفيف من حدة الأمور بشكل عام بينكما واسع إلى توطيد العلاقة بينكما وتقويتها، وتذكر أنه لا يوجد حبيبان دون خلافات ولكن قوة الحب تساعد على التخلص من جميع المشكلات مهما كانت صعوبتها، على الصعيد العمل حاول أن تتم كل الوجبات التى عليك وأن تتحمل المسئولية فى حال حدوث أخطاء، سر تسمعه اليوم من صديق قد يغريك لاستعماله فى الانتقام من شخص أساء إليك، ولكن لا تتسرع فهذا الأمر قد تندم عليه لاحقا، على الصعيد الصحى تشعر بالراحة والاستقرار وتجد الوقت الكافى للخروج فى نزهة من أجل استقرار الحالة النفسية.
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 31/8/2015
>ترى كل أعمالك اليوم تسير بالطريقة الإيجابية التى تحلم بها ووفقا للأفكار التى قدمتها، قد تحتاج إلى كل طاقاتك ومهارتك خلال إجراء مفاوضات مهنية تساعدك على المحافظة على مصالحك فى نيل صفقة مربحة أو الحصول على اتفاقية مهمة، مراعاة صحتك من الأمور التى يجب أن تكون فى أولوياتك.
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توقعات علماء الفلك
>سوف يسود اليوم جو من التعاون الذى يساعدك على تنفيذ ما وضعته سابقا من خطط للوصول إلى ما تريد حتى لو اعتقد بعض الناس أنك تبدو مشتتا فى البداية، ألا أنه يمكنك الحصول على اهتمامهم لاحقا عندما يفهمون جيدا أنك قادر على تنفيذ ما تريد القيام به، يمكن لأحلامك أن تصبح حقيقة واقعة إذا قمت بتطبيق المهارات الخاصة بك، لذلك لا تقلق من السعى للوصول إلى أعلى مستوى من النجاح، قد تشعر اليوم بنوع من الراحة فى العلاقة العاطفية وهذا يشجعك على أن تكون متفائلا للغاية وهذا المزاج الرائع يشعر به كل من حولك.
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 31/8/2015
>الحب فى طريقه إليك فقد يكافئك شخص ما على المجهود الذى تبذله هذه الفترة فى العمل أو فى المنزل، حاول أن تخرج من المكان الذى تشعر أنه غير آمن لك ولأسرتك، واجلس مع الأشخاص الذين تراهم من وجهة نظرك مرحين، لا تفكر فيما يقلقك الآن فهناك أكثر من سبب يجعلك تشعر اليوم بالسعادة.
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توقعات علماء الفلك
>الثقة التى تتمتع بها اليوم هى طريقك إلى النجاح، الحظ وحده لا يمكن أن يحقق ما تريد إن لم تقم بالعمل الشاق، لكنه يمكن أن يساعد بالتأكيد فى جعل الأمور تسير على نحو أكثر سلاسة، تعلم شيئا جديدا كل يوم أو اطلب المشورة من شخص تثق به والذى يمكن أن يدفعك نحو الطريق الصحيح، هذا يمكن أن يكون يوما مثاليا لشراء الأغراض الشخصية أو السلع، ذوقك جيد ولديك عين ناقدة تعرف ما تريد وتنتبه لكل التفاصيل الموجودة، تذكر اليوم أن العداوات القديمة يمكن أن توضع جانبا إذا قمت بإجراء جهد جديد نحو تهدئة الأمور.
حظك اليوم برج الحمل الاثنين 31/8/2015
>حاول أن تركن اليوم إلى الهدوء وكن يقظا فمن حولك يستخدمون سحرهم وجاذبيتهم ليحصلوا على ما يريدون من شخص مثلك، لم لا تستغل مواهبك وإمكانياتك لتتقدم إلى وظيفة جديدة تثبت فيها كفاءتك، احرص على أن تتحاور مع الأشخاص الأكثر منك خبرة ليساعدوك على الوصول إلى أهدافك.
>توقعات علماء الفلك
>اذا أردت تغيير الواقع القائم، عليك الخروج من ضغوط العمل والتفكير المستمر والقلق من المستقبل إلى جانب سعيك الدائم لئلا يداهمك الوقت وأنت ليس جاهزا، حاول أن تتحرر قليلا وعش اللحظات التى أنت فيها، الوقت يمر بسرعة فاستغله بلحظات سعيدة مع من تحب، فالعلاقة معه تتجه نحو الاستقرار بعد المناوشات التى حدثت فى اليومين الأخرين، أما على الصعيد الصحى عليك محاولة الحركة أكثر لأنك تعانى من كثرة الجلوس أمام الشاشة بأنواعها المختلفة لمدة طويلة وفى الأمر ضرر هائل عليك.
حظك اليوم برج الجدى الاثنين 31/8/2015
>استمع إلى صوت العصافير المغردة اليوم فهى تغنى من أجلك وتطلب منك أن تكون سعيدا، افعل الأشياء التى تمنحك الشعور بالسعادة، تواصل مع أشخاص مرحين يهتمون بالفن والموسيقى من أجل الحصول على المرح، وعلى الرغم من ذلك من الصعب اتخاذ أى قرار اليوم.
توقعات علماء الفلك
>عليك أن تكافح فى الحياة المهنية وأن تبذل المزيد من المجهود الشاق للحصول على ما تريد وتصل إلى قمة النجاح الذى تبحث عنه، فالوصول إلى الأهداف لا يأتى هكذا من جراء نفسه، حاول أن تكون أكثر ثقة فى قدراتك وإمكانياتك وسترى أن الأمور تتحسن نحو الأفضل، العاطفة اليوم فى أفضل حالاتها وستجد من الحبيب آذان مصغية لكل ما تريد الحديث عنه، وعلى الصعيد الصحى تجد وضعك النفسى جيدا ولكن جسدك يطالبك بالراحة فاخلد إلى النوم المبكر حتى تحصل على النشاط.
حظك اليوم برج الثور الاثنين 31/8/2015
>احرص على قضاء بعض الوقت مع شخص تحبه اليوم، ولكن حاول بقدر الإمكان أن يكون كلامك واضحا وسهلا، لا تتحدث بعبارات تعبر عن ألغاز لا يفهمها من أمامك، لا تتوقع أن يفهمك من تحدثه إذا كان كلامك بهذه الطريقة، قد يصرف البعض انتباهه ولا يلتفت إليك، فكن حذرا.
توقعات علماء الفلك
>قد تجد المساعدة اليوم من شخص عزيز عليك من خلال تقديم الأفكار والحلول المبتكرة التى تساعدك على إيجاد الحلول، التفاؤل فى مواجهة الشدائد يعطى الناس الأمل، حاول تمهيد الطريق للتوصل إلى تسوية فى الخلافات القائمة وقد تكون قادرا على جمع الناس معا تحت راية مشتركة، ابتسامتك أمام أعدائك يربكهم، سوف تكون هناك فرصة كبيرة لوضع الأمور فى نصابها وتحقيق الهدنة ويمكنك كسب الاحترام والإعجاب من قبل كل من يحيط بك، قد يكون متروكا لك التعبير عن فرحتك بشريك الحياة وكل ما يقدم من أجلك.
حظك اليوم برج الأسد الاثنين 31/8/2015
>كل الأمور ستسير على ما يرام مع الحبيب، على الرغم من أنك كلما قضيت وقتا أكبر مع الآخرين سواء الأهل أو الأصدقاء أو حتى الزملاء فى العمل شعرت بالراحة والتفاؤل، اقض وقتك مع الأشخاص المحبين لك والذين تشعر أنهم يقدورنك ويدعمونك دائما من أجل تحقيق التقدم والنجاح.
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توقعات علماء الفلك
>هناك نوع من الشعور بالتحسن يسيطر على عالمك اليوم وهذا يثير فيك شعور البهجة والمزاج الرائع وينعكس على كل منعطف فى سير يومك، ولابد وأنك تشعر بهذا الشعور منذ ليلة أمس وأحسست بهذا النشاط الملحوظ فى حيويتك وفى رغبتك بالقيام بكل النشاطات الغريبة والمختلفة، يتوقع الفلك أن يرافقك هذا الشعور الإيجابى حتى الغد، وقد تدفعك ظروف اليوم للقيام ببعض الأعمال المهمة والتى قد ينتج عنها مواعيد هامة وارتباطات مستقبلية مؤثرة فى الحياة العامة، العلاقة مع الحبيب جيدة ولكن عليك أن تكون أكثر مرونة معه.
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 31/8/2015
>تصل بعض الأمور إلى ذروتها اليوم، فالقضايا البسيطة التى تتعلق ببعض علاقاتك الشخصية قد تتحول إلى مشاكل كبرى، الأشخاص الذين تجاهلتهم خلال الفترة الماضية سيظهرون فى حياتك من جديد ويفكرون فى إيذائك فكن حذرا، لا داع للخوف أو الذعر من ذلك الأمر، فقط تعامل معه بكل هدوء وعقلانية وستتمكن من إنهائه.
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توقعات علماء الفلك
>قد تجد نفسك اليوم تستمتع بقضاء أوقات سعيدة مع شخص عزيز عليك التقيته دون موعد محدد وعن طريق الصدفة، حاول ألا تدخل معه فى أحاديث القيل والقال والمشاركة بها لأن الأمور قد تنقلب رأسا على عقب وقد يتم اتهامك بأنك أنت من تثير المشاكل والنميمة، مع الأصدقاء حاول أن تكون على طبيعتك دون تصنع ولكن هناك أمور عليكم الاحتفاظ بها لأنفسكم، قد يدعوك أحد الأشخاص إلى سهرة عشاء وسمر، وهذا يخفف من الضغط الذى تعانى منه، وعلى صعيد العلاقة العاطفية فهى فى حالة روتين مزعج يسبب لك التوتر، فعليك إعادة الحيوية ليها.
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حظك اليوم برج القوس الاثنين 31/8/2015
>حاول أن تكن قريبا ممن تحب اليوم وابحث عن طرق تجلب لكما السعادة بنفسك ولا تيأس، قم بزيارة أحد الأصدقاء فربما يدلك أحدهم على الطرق التى تناسبك وتحسن أحوالك مع الحبيب، الاهتمام بأدق التفاصيل لن يكن فى صالحك اليوم، تقدم للأمام ولا تخف من المستقبل.
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توقعات علماء الفلك
>الكثير من الأمور التى تتعلق بالدراسة بشكل عام تكون فى مركز اهتمامك اليوم، وتشعر بنوع من التحسن فى أدائك وطريقة تفكيرك، أنت فى حالة من التركيز العالى وهذا يعمل لصالحك على الصعيدين العلمى والعملى، العلاقة العاطفية مع الحبيب تحتاج منك مجهودا إضافيا للوصول إلى قمة الراحة والاستقرار، فلا تنتظر منه دائما أن يبدأ ولكن كن أكثر جرأة وفاجئه بخطوات لم يكن يتوقعها، على الصعيد المهنى عليك أن تستوعب أن العمل ضمن فريق جماعى هو أهم خطوة من خطوات النجاح، أما على الصعيد الصحى فأحوالك مستقرة ولكن يجب أن تبتعد عما يسبب لك القلق والتوتر.
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 31/8/2015
>قد تشعر اليوم بالارتباك والحيرة والقلق جراء بعض الأمور العادية، خذ نفسا عميقا وابدأ عملك بهدوء واحرص على التفكير الجيد من أجل إيجاد الحلول المناسبة، العصبية ستجعلك تدخل فى خلافات مع أشخاص مهمين، عقلك وقلبك لن يتفقا فى هذا اليوم وستجد صراعا دائما بينهما، لا تحاول أن تبحث عن حلول لمشاكلك اليوم.
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توقعات علماء الفلك
>الأمور الاجتماعية اليوم تشغلك جدا وتكون مركز الاهتمام الخاص بك، لذلك احرص على توضيح أفكارك بشكل أفضل وحاول الابتعاد عن تحلية الكلام فقط من أجل إضافة انطباع جيد عنك، فقد يكتشف البعض أنه تصنع، لديك اليوم فرصة لتدعيم مكانتك فى العلاقة العاطفية وخاصة أن الطرف الثانى يتفهم ظروفك التى تمر بها حاليا ويقدر كل الجهود التى تبذلها من أجل استقرار العلاقة وتنشيطها، على الصعيد الصحى احرص على الاهتمام باستقرار حالتك الصحية ولا تكثر من تناول الدهون لأنها مضرة جدا لصحتكم.
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 31/8/2015
>حاول أن تشغل كل وقتك بالمهام الرئيسية التى من المفترض الانتهاء منها اليوم، لن تشعر أنك مقصر ولن تحتاج إلى مساعدة من الآخرين طالما تقوم ببذل الجهد المطلوب فى تلك الأمور، لا تخجل من طلب المساعدة من الآخرين إذا كانت هناك ضرورة تستدعى ذلك، تناول شرابا دافئا فى المساء واذهب للنوم مبكرا حتى تستيقظ نشيطا.
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توقعات علماء الفلك
>هناك حالة من الشعور بالتعب والإرهاق الذى يلازمك خلال نهار اليوم لذلك النصيحة تكون بالانتباه إلى الصحة بشكل عام والسعى للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء والهدوء، على الصعيد العاطفى ما زال وضع العلاقة العاطفية مستمرا بالهدوء وتشعر أن الأحوال بينك وبين الحبيب فى أفضل حالاتها، وفى هذه الحالات حاول إبعاد نفسك عن التشكيك بأن سير الأمور بهذه الطريقة الرائعة يخيفك، على الصعيد الصحى تحتاج إلى رفع لياقتك البدنية.