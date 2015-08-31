بالصور.. جامعة قناة السويس تواصل تقديم خدماتها المجتمعية

نظمت جامعة قناة السويس قافلة جديدة من قوافل الاصحاح البيئى زارت خلالها منطقة الكيلو 2 بمحافظة الاسماعيليه وضمت القافله 6 كليات هى الطب البشرى والطب البيطري والطب الأسنان والزراعة والتمريض و الصيدلة بالاضافة الى الادارة الطبية بالجامعة.

وقال الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعه لشئون البيئة إن هذه القافلة تأتي ضمن برنامج القوافل الذي يجوب محافظات إقليم القناة، حيث تحرص الجامعة علي الوصول إلى الأهالي في أماكنهم خاصة المناطق الأكثر احتياجا وتحرص الجامعة علي أن يكون الكشف وصرف الأدوية بالمجان ونقل من تستدعي حالته للمستشفي الجامعي.

وأشار الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى الى أن الجامعة منذ إنشائها وهي موجهة نحو البيئة وكلية الطب البيطري بالجامعة تخدم 5محافظات والقوافل تعد صورة من صور الدعم التي تنفذها الجامعة بالمناطق المحيطة.

ومن جانبه أكد الدكتور علي معوض رئيس القافلة ووكيل كلية الطب البيطرى أن هذه القافله هى الثانيه لنفس المنطقه فى خلال شهر بعد نجاح القافله الاولى ولوحظ ذلك النجاح خلال الاقبال الشديد من الاهالى على القافله نظرا للسمعه الجيده التى تركتها القافله فى المره السابقه والخدمه الطبيه العاليه وراعت القافله هذه المره اصطحاب المزيد من الادوية.



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