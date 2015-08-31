أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مؤتمر لوزارة الشباب بجامعة القناة لاستعراض استعدادات افتتاح أسبوع الجامعات

Google+ Print
مؤتمر لوزارة الشباب بجامعة القناة لاستعراض استعدادات افتتاح أسبوع الجامعات مؤتمر لوزارة الشباب بجامعة القناة لاستعراض استعدادات افتتاح أسبوع الجامعات
أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين بجامعة قناة السويس، لاستعراض استعدادات حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات فى دورتة لعاشرة وفعاليات الأسبوع.

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل جمال، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، إن أسبوع شباب الجامعات وشعاره "بالعلم والشباب تحيا " سيقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتستضيفه جامعة قناة السويس فى الفترة 12-17 سبتمبر القادم.

وأكدت أن شعلة أسبوع شباب الجامعات ستجوب الجامعات المصرية ابتداء من 4 سبتمبر وصولا إلى نقطة الافتتاح 12 سبتمبر بالإسماعيلية، مشيرة إلى أن مسار الشعلة ينقسم إلى أربعة مسارات شعلة الصعيد شعلة الدلتا شعلة الشمال شعلة العاصمة.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، أن الأسبوع سيشهد مشاركة 7000 طالب وطالبة من 24 جامعة حكومية، بالإضافة إلى وفد المعاهد العليا وجامعة سيناء والكلية الحربية وكلية الشرطة، موضحة أن شباب الجامعات المصرية سيتبارون فى مسابقات عدة منها الرياضى الاجتماعى، الثقافى الإعلامى، الجوالة والخدمة العامة، الفنى، وكذلك العلمى والتكنولوجى، ويشارك فى تحكيم مسابقات الأسبوع وأنشطته نخبة من كبار المثقفين والأدباء والشعراء والفنانين والاجتماعيين والإعلاميين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم