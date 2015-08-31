الفريق الأصفر ينجز 88 % من «مفوضون لأجلك»

أنجز الفريق الأصفر المشارك ضمن النسخة الأولى من سباق بناة المدينة، 88% من مبادرة «مفوضون لأجلك»، و85% لكل من مبادرتي «مجالسنا تجمعنا» و«أسبوع الخدمة المجتمعية». ويتضمن الفريق الأصفر - خدمات الرعاية الاجتماعية، أربع جهات حكومية هي هيئة تنمية المجتمع، ومحاكم دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودائرة التنمية الاقتصادية.

وقال مهند سعيد مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع لــ«البيان»، إن المبادرات التي يعمل عليها الفريق هي: مبادرة أسبوع الخدمة المجتمعية، وتهدف إلى التوعية بمفهوم العمل المجتمعي وأهميته في تنمية المجتمع، من خلال مشاركة مختلف الشرائح من أفراد وطلاب مدارس وجامعات، بشكل فردي أو جماعي، في القيام بساعات عمل تطوعية في مجال تقديم الخدمات من خلال المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات النفع العام، لضمان انخراطهم بشكل إيجابي في المجتمع.

ومبادرة «مفوضون لأجلك»، وتهدف لتحقيق الريادة في مجال الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي والسعادة لكافة المتعاملين.

كما تضم مبادرة «تطبيق ذكي»، وسيتم تطبيق ذلك في المرحلة اللاحقة من مبادرة «مفوضون لأجلك»، وهو تطبيق إرشادي حول خدمات الرعاية الاجتماعية المشتركة، إلى جانب مبادرة «تواصل»، وهي إحدى المراحل اللاحقة لمبادرة «مفوضون من أجلك»، وسيتم تأسيس مركز اتصال «تواصل» موحد لخدمات الرعاية الاجتماعية في إمارة دبي، ويشمل ذلك: خدمات الاستشارات الأسرية، وخدمات رعاية المعنفين، وخدمات رؤية المحضونين.

وأضاف أن الفريق الأصفر يعمل على مبادرة «مجالسنا تجمعنا»، وهدفها تفعيل مجموعة من المجالس الحكومية والخاصة الموجودة، بحيث يتم تقديم استشارات في المجالس، وورش مجتمعية تثقيفية في مختلف الأحياء في إمارة دبي.

وأوضح أنه تم إنجاز تحديد أهم الخدمات المشتركة، وقياس خط الأساس للخدمات المشتركة حسب منهجية مركز نموذج دبي لتحسين الخدمات، والتعرف على احتياجات وتطلعات المتعاملين الحالية والمستقبلية من خدمات الرعاية الاجتماعية.

تضم الخدمات الرئيسية المشتركة في مبادرة مفوضون لأجلك، 6 خدمات حسب الاتفاقية، بينما يبلغ عدد الخدمات الفرعية العامة المنبثقة عن الخدمات الرئيسية 32 خدمة عامة، تقدم للمتعامل بشكل مباشر، فيما يبلغ عدد الإجراءات الفرعية المتضمنة لتصميم رحلة المتعامل لهذه الخدمات 43 إجراء تفصيلياً.