104 مدارس حكومية تحتضن طلبة العين

استقبلت مدارس مدينة العين الحكومية صباح أمس، البالغ عددها 104 والتابعة لمجلس أبوظبي للتعليم، طلبتها مع بدء أول أيام العام الدراسي الجديد 2015 – 2016، بالتزامن مع سعي الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية الجاد على خلق منظومة متكاملة لإيجاد بيئة تعليمية مريحة للطلبة تساعدهم على تلقي تعليم متكامل.

حقوق وواجبات

وأوضحت إيمان علي جفال مديرة مدرسة الجاهلي، أن المدرسة تضم 750 طالبة، وهي حريصة على تنفيذ توجيهات مجلس أبوظبي للتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية. مشيرة إلى أنها التقت طالبات المدرسة في مسرح المدرسة لتبيان حقوقهن وواجباتهن حسب لوائح مجلس أبوظبي للتعليم، إلى جانب تبصير طالبات الصف الثاني عشر بأنهن على أبواب التخرج وضرورة أن تكون لديهن فكرة حول التخصص الجامعي الذي سيتخصصن به.

وأكدت مديرة المدرسة ضرورة أن يكون الاستثمار الحقيقي في التعليم. وشرحت إلى طالبات الصف الحادي عشر التحدي الذي يواجهنه هذا العام، وهو إلغاء التشعيب العلمي والأدبي. أما طالبات الصف العاشر فتم الترحيب بهن بشكل خاص، وتعريفهن بالمرافق المدرسية.

كما شهد اليوم الأول في مدرسة الجاهلي توزيع الكتب المدرسية على الطالبات، والانتظام في حضور الحصص الدراسية، وغياب عدد قليل من الطالبات.

ولفتت إيمان جفال إلى انتظام شركات النظافة والصيانة، إلى جانب تجهيز مقصف المدرسة بالغذاء الصحي والسليم.

«ويا عيالنا»

وأكدت شيخة عتيج الظاهري، مديرة مدرسة هيلي، حرصها على دخول جميع الصفوف المدرسية، وتوجيه حديثها بشكل ودي للطالبات، وتعريفهن بأهمية الحضور اليومي وعدم الغياب، وتعريفهن بلوائح المدرسة والمرافق المدرسية.

منوهة في الوقت ذاته بتوجيه الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، بأن العمل في مهنة التدريس هو شرف عظيم، فالمعلمون هم من تتخرج على أيديهم أجيال المستقبل الواعية والقادرة على صون مكتسبات الوطن وتلبية متطلبات سوق العمل.

وأشارت إلهام عبد الله اليوسف، مساعدة المديرة، إلى أن المدرسة تحتضن طالبات الحلقة الأولى، من الصف الأول وحتى الخامس. وفي أول يوم دراسي تم استقبال طالبات الصف الأول وهن 75 طالبة بمبادرة «ويا عيالنا» الحافلة بالكثير من الفقرات التعليمية والترفيهية، والأجمل حرص الأمهات على حضور الفعاليات وإشادتهن بما رأينه من تفاعل مع البرنامج.