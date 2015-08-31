تخريج أول فوج من الأئمة والخطباء والوعاظ

شهد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مدينة العين، يوم أمس الأحد، حفل تخريج الدفعة الأولى لمراكز تدريب الأئمة والخطباء والوعاظ، حيث نظمت الهيئة دورة الخطباء الأولى في مدينة العين وإمارة رأس الخيمة.

وأشاد الدكتور الكعبي الذي قام بتكريم الخريجين خلال الحفل، بجهود القيادة الحكيمة في خدمة الإسلام وتعزيز رسالة الخطاب الديني المعتدل ومخرجاته السمحة، ومن ذلك إنشاء مراكز تدريب للأئمة والخطباء والوعاظ، والتي يتلقى فيها المتدربون المناهج العلمية والعملية التي تحقق الرسالة السامية لدين الإسلام السمح، وترفع من مهارات وكفاءات الخطباء في أداء هذه الرسالة.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في تحقيق خطتها الاستراتيجية للرفع من مستوى كفاءة الأئمة والخطباء والوعاظ، في ظل الدعم المعنوي والمادي الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة.