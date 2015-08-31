«عونك يا يمن».. 13.7 مليوناً في اليوم الأول

أعلن الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن حصيلة التبرعات لصالح حملة «عونك يا يمن»، التي انطلقت أمس، بلغت 13 مليوناً و700 ألف درهم.

وتصل شحنة مساعدات إلى اليمن خلال يومين، في إطار الحملة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وبدأت إعادة التأهيل لنحو 135 مدرسة في عدن، فيما غادر الدولة أمس 36 من الجرحى اليمنيين الذين تماثلوا للشفاء بعد علاجهم في مستشفيات الدولة.

إلى ذلك، دكت قوات التحالف أمس معاقل الحوثيين في صعدة وحجة على الحدود السعودية وقتلت عشرات الانقلابيين، كما استهدفت مرتزقة أفارقة في حجة جندهم الانقلابيون.

سياسياً، أكد الرئيس عبدربه منصور هادي أن التصدي للميليشيات المتمردة في بلاده يرمي إلى «إيقاف التوسع الإيراني في المنطقة»، فيما ثمن وزير خارجية اليمن رياض ياسين في حوار مع «البيان»، الجهود التي تبذلها الإمارات لعودة الاستقرار إلى ربوع بلاده، منوهاً إلى أن الانتصارات التي تحققت لعبت فيها الدولة دوراً كبيراً، ومشيراً في حوار خص به «البيان» خلال وجوده في القاهرة، إلى أن صنعاء ستكون حرة بحلول نوفمبر المقبل.

وقال الناطـــق باسم الجــيش اليمنــي ســالم محمود أمس، إن الحكومة اليمنية تدرب 5 آلاف مقاتل في عدن لينضموا للجـــيش، وإن اللواء سمي «حزم سلمان».

لقراءة أخبار أخرى

لقراءة أخبار أخرى