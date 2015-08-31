أبو تريكة يوجه رسالة في ذكرى عبد الوهاب

"نقف أمام أنفسنا ونجد أننا مقصرين" .. بصورة عبد الوهاب ودعاة بالرحمة تحدث محمد أبو تريكة في ذكرى وفاة نجم الأهلي.

في مثل هذا اليوم 31 أغسطس ومنذ 9 سنوات رحل عن دنيانا محمد عبد الوهاب نجم الأهلي ومنتخب مصر.

وجاءت وفاة عبد الوهاب بصورة مفاجئة ومؤلمة بعد إصابته بأزمة قلبية في تدريبات الأهلي، ليرحل وهو في الـ22 من عمره. (طالع حكاية محمد عبد الوهاب)

ورغم أنه لم يلعب للأهلي سوى موسم واحد، إلا أن جماهير النادي الأحمر تتذكره دائما وتحرص على تخليد ذكراه. وكذلك النجوم أيضا.

وكتب محمد أبو تريكة نجم الأهلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ذكرى رحيل عبد الوهاب قائلا: "حينما تأتي الذكري نقف أمام أنفسنا ونجد أننا مقصرين في حق من فقدناهم".

وتابع" محمد عبد الوهاب رحمة الله عليك وأسكنك فسيح جناته".