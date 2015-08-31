بالفيديو – يوفيتيتيش ينقذ إنتر ميلان مجددا

أنقذ ستيفان يوفيتيتش فريقه إنتر ميلان مرة أخرى من السقوط في فخ التعادل بعدما قاده للفوز بصعوبة على الصاعد حديثا للدوري الإيطالي كاربي.

وحل إنتر ضيفا على كاربي لمواجهته في إطار الجولة الثانية من الدوري الإيطالي وفاز عليه بهدفين لهدف.

افتتح يوفيتيتش أهداف المباراة في الدقيقة 31، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 81 عن طريق أنطونيو دي جاوديو.

وفي الدقيقة 89 احتسبت ركلة جزاء لصالح النيراتزوري سجل منها يوفيتيتش هدف الفوز.

وكان يوفيتيتش هو صاحب هدف فوز إنتر أيضا في الجولة الأولى على حساب أتالانتا بعدما سجله في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة رفع إنتر رصيده إلى ست نقاط يحتل بهم المركز الثالث، فيما لم يحصل كاربي على أي نقطة حتى الآن.

شاهد الفيديو