أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو – يوفيتيتيش ينقذ إنتر ميلان مجددا

Google+ Print
بالفيديو – يوفيتيتيش ينقذ إنتر ميلان مجددا بالفيديو – يوفيتيتيش ينقذ إنتر ميلان مجددا

أنقذ ستيفان يوفيتيتش فريقه إنتر ميلان مرة أخرى من السقوط في فخ التعادل بعدما قاده للفوز بصعوبة على الصاعد حديثا للدوري الإيطالي كاربي.

وحل إنتر ضيفا على كاربي لمواجهته في إطار الجولة الثانية من الدوري الإيطالي وفاز عليه بهدفين لهدف.

افتتح يوفيتيتش أهداف المباراة في الدقيقة 31، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 81 عن طريق أنطونيو دي جاوديو.

وفي الدقيقة 89 احتسبت ركلة جزاء لصالح النيراتزوري سجل منها يوفيتيتش هدف الفوز.

وكان يوفيتيتش هو صاحب هدف فوز إنتر أيضا في الجولة الأولى على حساب أتالانتا بعدما سجله في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة رفع إنتر رصيده إلى ست نقاط يحتل بهم المركز الثالث، فيما لم يحصل كاربي على أي نقطة حتى الآن.

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. عماد النحاس: سوء حظ الزمالك السبب في فوز الشرقية

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل»

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات