بيانيتش: روما استحق الفوز.. كنا الفريق الأفضل

يؤمن ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط روما أن فريقه كان الأفضل في المباراة التي جمعته بيوفنتوس يوم الأحد وأنه هو من استحق الفوز في النهاية.

وكان روما قد انتصر على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأوليمبيكو في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

واللاعب البوسني كان هو صاحب افتتاح الأهداف بعدما سجل الهدف الأول لروما من ركلة حرة مباشرة رائعة سكنت شباك جيانلويجي بوفون.

وتحدث بيانيتش لموقع روما الرسمي قائلا:"كنا الفريق الأفضل طوال المباراة واستحقينا الفوز".

وأضاف متحدثا عن هدفه"كانت ركلة حرة رائعة أنا سعيد بنجاحي في تسجيل هدفا منها".

وتابع"عندما تسنح لك فرصة مثل هذه في المباريات المغلقة، فأنا أشعر برغبة كبيرة في تسديد الكرة، وهذا ما حدث وجعلني سعيدا".