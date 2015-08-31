أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بيانيتش: روما استحق الفوز.. كنا الفريق الأفضل

Google+ Print
بيانيتش: روما استحق الفوز.. كنا الفريق الأفضل بيانيتش: روما استحق الفوز.. كنا الفريق الأفضل

يؤمن ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط روما أن فريقه كان الأفضل في المباراة التي جمعته بيوفنتوس يوم الأحد وأنه هو من استحق الفوز في النهاية.

وكان روما قد انتصر على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأوليمبيكو في ثاني جولات الدوري الإيطالي.

واللاعب البوسني كان هو صاحب افتتاح الأهداف بعدما سجل الهدف الأول لروما من ركلة حرة مباشرة رائعة سكنت شباك جيانلويجي بوفون.

وتحدث بيانيتش لموقع روما الرسمي قائلا:"كنا الفريق الأفضل طوال المباراة واستحقينا الفوز".

وأضاف متحدثا عن هدفه"كانت ركلة حرة رائعة أنا سعيد بنجاحي في تسجيل هدفا منها".

وتابع"عندما تسنح لك فرصة مثل هذه في المباريات المغلقة، فأنا أشعر برغبة كبيرة في تسديد الكرة، وهذا ما حدث وجعلني سعيدا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع