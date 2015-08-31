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“متحدث العليا للانتخابات”: من حق أحمد عز الترشح.. واللجنة صاحبة القرار في قبوله من عدمه

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“متحدث العليا للانتخابات”: من حق أحمد عز الترشح.. واللجنة صاحبة القرار في قبوله من عدمه “متحدث العليا للانتخابات”: من حق أحمد عز الترشح.. واللجنة صاحبة القرار في قبوله من عدمه

أحمد عز

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرحلة الأولى سبتدأ اعتبارًا من 28 سبتمبر، والصمت الانتخابي سيكون في 16 أكتوبر المقبل.

وأضاف “مروان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، أن اللجنة ليس من حقها شطب أي مرشح، مشيراً إلى أنه يحق لأحمد عز، أمين عام الحزب الوطني المنحل الترشح للانتخابات، واللجنة ستكون صاحبة القرار في قبوله من عدمه.
> وتابع، من حق أي مرشح استبعد خلال الانتخابات التي تم وقفها إعادة الترشح بعد استيفاء أوراقه، في الانتخابات البرلمانية.

ولفت “مروان” إلى أنه تم استبعاد رموز “الهلا” و”الجمل” و”الميزان” من الرموز الانتخابية.

وأكد مروان أنه يمنع أي قاضي من المشاركة في العملية الانتخابية بمجرد وجود أي إجراءات ضده في جلنة الصلاحية.

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