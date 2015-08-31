«السيسي» يزور مركز الوئام بسنغافورة و«مميش» يوقع مذكرة مع «هاي فلاكس» العالمية في تحلية المياه

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأول لنشاطه في «سنغافورة» بزيارٍة لمركز «الوئام الديني» الذي اُفتتح عام 2006 بمبادرة من «مجلس الشئون الإسلامية»؛ لتعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان في سنغافورة.

وقد كان في استقبال الرئيس لدى وصوله كٍل من فضيلة مفتي سنغافورة، ورئيس مركز الوئام الديني، وممثلي كافة الطوائف الدينية في سنغافورة، بالإضافة إلى وزير النقل السنغافوري رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الرئيس قام بجولٍة تفقديٍة في مركز الوئام الديني، حيث استمع من مسئولي المركز إلى شرح مفصل عن أهدافه التي تتضمن التعريف بالمبادئ السمحة للدين الإسلامي، وتعزيز الحوار بين مختلف الأديان والمعتقدات، والعمل على زيادة الاندماج في المجتمع وتحقيق التعايش السلمي بين الطوائف.



> وأشار مسئولو مركز الوئام الديني إلى أن المركز يضم قسماً للتأهيل الديني يهدف إلى زيادة الوعي ومكافحة الأفكار المتطرفة التطرف والإرهاب، وتعريف الشباب بالتعاليم الصحيحة للدين الإسلامي وتصويب أية أفكار مغلوطٍة تكون قد علقت به، فضلًا عن ترسيخ مفهوم الأمن القومي والاندماج الاجتماعي.

> وقد أشاد المسئولون السنغافوريون؛ بدور «الأزهر» الشريف باعتباره منارة للإسلام الوسطي المعتدل مشيدين بجهوده المبذولة للتعريف بصحيح الدين، حيث سبق أن أجرى فضيلة الإمام الأكبر الأسبق وفضيلة المفتي الحالي وعدد من علماء الأزهر الأجلاء عدة زيارات إلى سنغافورة، فضلًا عن قيام المئات من الطلبة السنغافوريين بالدراسة في الأزهر الشريف.

وأضاف المتحدث، أنه عقب ذلك قام السيد الرئيس بزيارة إحدى محطات تحلية المياه التابعة لشركة “هاي فلاكس” الرائدة في مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى العالم، التي تقوم بإمداد سنغافورة بحوالي 40% من احتياجاتها من المياه العذبة اعتمادًا على محطات التحلية والمعالجة ذات التكنولوجيا الفائقة، حيث تُعد الشركة الأكبر على مستوى العالم في مجال الاستثمار في محطات تحلية المياه.

> وذكر، أن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من كبار مسئوليها، جرى خلالها بحث سبل قيام الشركة بإنشاء محطات لتحلية المياه في مصر، حيث ستشهد المرحلة المقبلة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، ولاسيما في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وقد جرى الاتفاق على قيام الشركة بتقديم العروض المتكاملة فور الانتهاء من إعداد الدراسات البيئية، وبحث إمكانية قيام الشركة بالمساهمة في معالجة التلوث وتحسين نوعية المياه في عدد من الترع والمصارف، وخاصة مصرف “كوتشنر” في محافظة الغربية.

وأضاف، أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة قناة السويس وشركة “هاي فلاكس” تقوم بموجبها الشركة بإعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج المياه والكهرباء بمنطقة العين السخنة.