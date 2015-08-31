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مساعد وزير الداخلية: دورنا سيقتصر على تأمين الانتخابات دون التدخل في مجرياتها

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مساعد وزير الداخلية: دورنا سيقتصر على تأمين الانتخابات دون التدخل في مجرياتها مساعد وزير الداخلية: دورنا سيقتصر على تأمين الانتخابات دون التدخل في مجرياتها

اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن الوزارة ستعمل على تهيئة الشارع للانتخابات البرلمانية، وضبط البلطجية ومثير الشغب، وإزالة أي عوائق أمام تنفيذ الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل.

وأضاف “عبد الكريم” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” ، أن هناك خطة عمل لتأمين الانتخابات والمواطنين خلال عملية الاقتراع، ودورنا سيقتصر على تأمين العملية الانتخابية دون التدخل في مجرياتها، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد استلام وزارة الداخلية لمقار اللجان الانتخابية بعد.

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