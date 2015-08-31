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طقس الاثنين مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة

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طقس الاثنين مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة طقس الاثنين مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً معتدل ليلاً هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً قد يصاحبها سقوط للأمطار على مناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة مئوية والصغرى 24 درجة وفى الإسكندرية تبلغ العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 26 درجة، فى حين تصل العظمى على أسوان 41 درجة مئوية والصغرى 26 درجة.
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