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"العليا للانتخابات":من حق أحمد عز الترشح واستبعاد رمزى الهلال والميزان

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"العليا للانتخابات":من حق أحمد عز الترشح واستبعاد رمزى الهلال والميزان "العليا للانتخابات":من حق أحمد عز الترشح واستبعاد رمزى الهلال والميزان
قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرحلة الأولى سبتدأ اعتباراً من 28 سبتمبر، والصمت الانتخابى سيكون فى 16 أكتوبر المقبل.

وأضاف مروان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى " الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" الأحد، أن اللجنة ليس من حقها شطب أى مرشح، مشيراً إلى أنه يحق لأحمد عز، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، الترشح للانتخابات واللجنة ستكون صاحبة القرار فى قبوله من عدمه.

وتابع: "من حق أى مرشح استبعد خلال الانتخابات التى تم وقفها إعادة الترشح بعد استيفاء أوراقه، فى الانتخابات البرلمانية"، ولفت إلى أنه تم استبعاد رموز "الهلال" و"الجمل" و"الميزان" من الرموز الانتخابية، مؤكدا أنه يمنع أى قاض من المشاركة فى العملية الانتخابية بمجرد وجود أى إجراءات ضده فى لجنة الصلاحية.

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