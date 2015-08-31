"العليا للانتخابات":من حق أحمد عز الترشح واستبعاد رمزى الهلال والميزان

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرحلة الأولى سبتدأ اعتباراً من 28 سبتمبر، والصمت الانتخابى سيكون فى 16 أكتوبر المقبل.

وأضاف مروان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" الأحد، أن اللجنة ليس من حقها شطب أى مرشح، مشيراً إلى أنه يحق لأحمد عز، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، الترشح للانتخابات واللجنة ستكون صاحبة القرار فى قبوله من عدمه.

وتابع: "من حق أى مرشح استبعد خلال الانتخابات التى تم وقفها إعادة الترشح بعد استيفاء أوراقه، فى الانتخابات البرلمانية"، ولفت إلى أنه تم استبعاد رموز "الهلال" و"الجمل" و"الميزان" من الرموز الانتخابية، مؤكدا أنه يمنع أى قاض من المشاركة فى العملية الانتخابية بمجرد وجود أى إجراءات ضده فى لجنة الصلاحية.

العليا للانتخابات: عدم إدخال أى تعديل على قاعدة البيانات فور دعوة الناخبين

العليا للانتخابات تفتح باب الترشح للبرلمان أول سبتمبر لمدة 12 يومًا

إجراء انتخابات المرحلة الثانية للبرلمان 22 و23 نوفمبر

إجراء المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 18 و19 أكتوبر فى 14 محافظة

"اللجنة العليا" تدعو الناخبين للاقتراع و"الانتخابات"على مرحلتين

انتخابات البرلمان مرحلة أولى 18 و19 أكتوبر والثانية 22 و23 نوفمبر

رئيس اللجنة العليا للانتخابات يعلن أعضاء اللجنة