وزارة التضامن: تخصيص 6 عيادات طبية لرعاية حجاج الجمعيات خلال تأدية الفريضة

أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة لتخصيص 6 عيادات طبية لرعاية حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة اقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، حيث سيتم توفير أطباء متخصصين والأدوية اللازمة لرعاية كبار السن.

وأضاف أيمن عبد الموجود فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن المؤسسة نجحت فى التعاقد على أماكن مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية للمستويات الثلاثة إضافة إلى التعاقد على وجبات غذائية للحجاج داخل الفنادق واستخدام أتوبيسات مكيفة خلال نقل الحجاج إلى أماكن المشاعر، لافتا إلى أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتذليل أى عقبات تواجه زوار بيت الله.