ماركا: فشل مفاوضات انتقال فالديز لبشيكتاش

(إفي): كشفت تقارير إخبارية يوم الأحد فشل مفاوضات انتقال الحارس الإسباني فيكتور فالديز لنادي بشيكتاش التركي، وذلك قبل يوم على انتهاء موسم الانتقالات الصيفية.

ورغم أن حارس برشلونة السابق كان على أعتاب الانتقال لصفوف بشيكتاش لثلاثة أعوام، إلا أن النادي التركي غيّر شروط اتفاقه المسبق مع فالديز، ليخفض من قيمة العرض المادي وكذلك فترة التعاقد لتصل إلى عامين بدلا من ثلاثة، بحسب ما أفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية.

ومع تعثر المفاوضات ستسوء الأمور بالنسبة لفالديز الذي لا يرتبط بعقد مع أي فريق، حيث أن مانشستر يونايتد لا يعتمد عليه هذا الموسم ويخرج من حسابات الهولندي لويس فان جال، ولا يمتلك حتى رقم قميص مع الفريق الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن فالديز (33 عاما) انضم لصفوف اليونايتد في يناير الماضي في عقد يمتد لعام ونصف، ولكنه ظل الموسم الماضي أسيرا لدكة البدلاء للتعافي من إصابة في الركبة وفي ظل تألق مواطنه ديفيد دي خيا، المطلوب بشدة حاليا في ريال مدريد.