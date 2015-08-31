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إنفوجرافيك - صلاح أمام يوفنتوس .. 10 مراوغات ويا حظ السيدة العجوز بغياب توتي

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إنفوجرافيك - صلاح أمام يوفنتوس .. 10 مراوغات ويا حظ السيدة العجوز بغياب توتي إنفوجرافيك - صلاح أمام يوفنتوس .. 10 مراوغات ويا حظ السيدة العجوز بغياب توتي

يعرض FilGoal.com إحصائيات الجناح المصري محمد صلاح مع روما خلال مشاركته ضد يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي.

روما فاز على يوفنتوس 2-1 في قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وشارك الجناح المصري محمد صلاح منذ البداية وحتى الدقيقة 77 أمام يوفنتوس. (شاهد كل ما قدمه صلاح)

وقدم صلاح معدل رائع للمراوغات أمام يوفنتوس بواقع 10 مراوغات منهم 7 مراوغات صحيحة.

نسبة تمريرات صلاح كانت رائعة أيضا فكانت 89% بواقع 33 تمريرة صحيحة و4 فقط خطأ.

وصنع صلاح 3 فرص من واقع 33 تمريرة كانت جميعها للقادمين من الخلف.

وسدد لاعبو روما كثيرا على مرمى يوفنتوس. تسديدات كانت ستكون أخطر وأكثر فاعلية في حالة مشاركة فرانشيسكو توتي في المباراة وهو ما لم يحدث.

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