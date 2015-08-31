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اللوبيا أم عين سودا تقضى على الإمساك والقولون العصبى

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اللوبيا أم عين سودا تقضى على الإمساك والقولون العصبى اللوبيا أم عين سودا تقضى على الإمساك والقولون العصبى
تُعد اللوبيا من الأغذية الهامة لصحة الجسم، والتى تعرف فى مجتمعنا بـ"ذات العيون السوداء"، وهى مصدر هام وهائل للألياف والمعادن والبروتينات، كما أنها تقدم العديد من الفوائد الصحية عند إدراجها فى نظام غذائى صحى متوازن، لتميزها بإنخفاض محتواها من والسعرات الحرارية.
>ووفقاً لموقع "ميديكال نيوز توداى"، فإن واحدة من الفوائد الصحية الرئيسية للبازلاء السوداء العينين هو محتواها العالى من الألياف، حيث ان 1/2 كوب من اللوبيا سوداء العينين الجافة يحتوى على 5.6 جرام من الألياف.

وتساعد الألياف على تنظيم حركة الجهاز الهضمى، ويمكنها المساعدة فى تخفيف الإمساك وأعراض متلازمة القولون العصبى، كما تساعد أيضا على الحفاظ على مستويات الكولسترول صحية عن طريق منع الكوليسترول من الانتقال فى مجرى الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالألياف تزيد من الشعور بالشبع، حيث يتم هضمها ببطء، وهو أمر مهم لخفض الوزن.
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مصر 365

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