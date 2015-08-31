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ندوة ثقافية بقصر ثقافة الطارف بالأقصر عن عبقرية وعظمة الأجداد

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ندوة ثقافية بقصر ثقافة الطارف بالأقصر عن عبقرية وعظمة الأجداد ندوة ثقافية بقصر ثقافة الطارف بالأقصر عن عبقرية وعظمة الأجداد
نظم قصر ثقافة الطارف بغرب الأقصر ندوة ثقافية بالتعاون مع جمعية أهالينا حملت عنوان " عبقرية وعظمة الأجداد"، حضرها الطيب عبد الله نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، والباحث الأثري أحمد عبد القادر وقيادات النقابة وعددا من أبناء المنطقة .

وخلال الندوة أكد المرشد السياحي والباحث محمود الطيب" أن ما صنعه الفراعنة سيظل يدرس حتى نهاية العالم لأن ما وصل إليه الفراعنة من تقدم فى كل مجالات الحياة هو إعجاز بكل المقاييس".

وأكد حسان على مدير قصر ثقافة الطارف، أن الندوات الثقافية ستتواصل في القصر بعد النجاح الكبير للندوات التي أقيمت خلال الفترة الماضية ".

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