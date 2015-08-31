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فى سابقة جديدة.. مجلس عرفى من الشباب لفض المنزعات بإحدى قرى المنيا

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فى سابقة جديدة.. مجلس عرفى من الشباب لفض المنزعات بإحدى قرى المنيا فى سابقة جديدة.. مجلس عرفى من الشباب لفض المنزعات بإحدى قرى المنيا
فى سابقة هى الأولى فى محافظة المنيا، شكلت مجموعة من الشباب بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا لجنة لفض المنازعات بين أهالى القرية دون اللجوء إلى أقسام الشرطة.

حددت اللجنة مهامها المتمثلة فى إنهاء جميع المشكلات المتعلقة بالأهالى فى القرية دون اللجوء للشرطة والقضاء بالإضافة إلى قيام اللجنة بالأعمال التنموية والاجتماعية.

يقول إبراهيم ابوالحسين غنوم، نائب عمدة القرية وأحد الشباب أن اللجنة تتكون من عدد كبير من شباب القريه مسلمين ومسيحيين، مضيفًا أن اللجنة تختص بإنهاء المشاكل الأسرية والعائلية بالقرية، وذلك إيمانًا منهم بدور المشاركة المجتمعية وتخفيف الأعباء على رجال الشرطة، بالإضافة إلى فض المنازعات داخل القريه فقط.

وطالب رئيس اللجنة أن تقدم لهم السلطات الأمنية المساعدة فى ذلك، خاصة أنه رغم قصر المدة التي تكونت فيها اللجنة تمكنت من القضاء على ظاهرة التقارير الطبية والشيكات المزورة، والتي تستخدم في ابتزاز المواطنين.
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