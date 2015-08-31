محافظ الإسكندرية يوافق على إقامة بطولة القوارب الشراعية

استقبل محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، العميد بحرى محمد زكى رئيس منطقة الإسكندرية للشراع والانزلاق على الماء والإعلامى على البارودى مسئول الإعلام بالمنطقة.

وتم الاتفاق على إقامة بطولة للقوارب الشراعية تشارك فيها فرق الشراع من الأندية المصرية، وبالمشاركة مع القوات البحرية المصرية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد باسم "كأس محافظة الإسكندرية".

كما تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الطرفين لدعم ونشر رياضة الشراع هذه الرياضة المهمة بين الشباب من الجنسين لما لها فوائد كثيرة جسمانية ومهارات للتوافق الذهنى العضلى، وتتمتع الإسكندرية بمقومات تؤهلها لنجاح نشر هذه الرياضة لتوافر البحار المفتوحة والمغلقة مثل الميناء الشرقى، وفى ختام اللقاء قام العميد بحرى محمد زكى بتقديم درع منطقة الإسكندرية للشراع للمحافظ تقديرًا له.