أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يوافق على إقامة بطولة القوارب الشراعية

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يوافق على إقامة بطولة القوارب الشراعية محافظ الإسكندرية يوافق على إقامة بطولة القوارب الشراعية
استقبل محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، العميد بحرى محمد زكى رئيس منطقة الإسكندرية للشراع والانزلاق على الماء والإعلامى على البارودى مسئول الإعلام بالمنطقة.

وتم الاتفاق على إقامة بطولة للقوارب الشراعية تشارك فيها فرق الشراع من الأندية المصرية، وبالمشاركة مع القوات البحرية المصرية بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد باسم "كأس محافظة الإسكندرية".

كما تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الطرفين لدعم ونشر الشراع هذه الرياضة المهمة بين الشباب من الجنسين لما لها فوائد كثيرة جسمانية ومهارات للتوافق الذهنى العضلى، وتتمتع الإسكندرية بمقومات تؤهلها لنجاح نشر هذه الرياضة لتوافر البحار المفتوحة والمغلقة مثل الميناء الشرقى، وفى ختام اللقاء قام العميد بحرى محمد زكى بتقديم درع منطقة الإسكندرية للشراع للمحافظ تقديرًا له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية

وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية