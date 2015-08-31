وزير الصحة: "عُرضت علىّ الوزارة مرتين من قبل ورفضت"

قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة: "أنا شخص متفائل وأكثر ما أكرهه فى حياتى هو الفشل"، مضيفًا: "عُرض علىّ تولى حقيبة الصحة فى وزارة الدكتور كمال الجنزورى، وحكومة الدكتور هشام قنديل ولكن رفضت هذا المنصب فى هذا الوقت، نظرا لأن الأولى كانت مرحلة انتقالية، ولم أرغب فى الأخيرة نتيجة عدم استطاعتى التعاون فى حكومة الإخوان".

وأضاف "عدوى" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامى عادل حمودة على فضائية "النهار"، المهندس إبراهيم محلب عرض علىّ تولى وزارة الصحة وقبلت لأنه استفز بداخلى روح التحدى، وعلى إثر ذلك قبلت هذه المسئولية.

وأوضح الدكتور عادل عدوى أن موازنة وزارة الصحة فى العالم الماضى فيما يخص الإنفاق على الصحة وصلت إلى 47 مليار جنيه شاملة كل الهيئات الصحية، وهناك زيادة فى هذه الموازنة لتصل إلى 52 مليار فى العام الحالى، منوها أن نصف هذه الكمية فى الأجور.