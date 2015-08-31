نيابة أمن الدولة تأمر بضبط وإحضار 4 متهمين بحادث تفجير معبد الكرنك

كلفت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار 4 متهمين هاربين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتورطين في الاشتراك قضية حادث معبد الكرنك، التي أمر المستشار على عمران القائم باعمال النائب العام بإحالتها للقضاء العسكري للتصرف فيها.

وكان المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، أمر بإحالة أعضاء الخلية الإرهابية التى استهدفت معبد الكرنك إلى القضاء العسكرى.

واستعرض القائم بأعمال النائب العام، مع المستشار تامر الفرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشأن حادث إستهداف معبد الكرنك والتى كشفت عن استقطاب كوادر من تنظيم أـنصار بيت المقدس لعناصر جديدة للتنظيم واعتناقهم لفكر قائم على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه واستباحة دماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عباداتهم من خلال تأسيس خلايا إرهابية تولى مسئوليتها المتهم اشرف على على حسنين الغربالى تعمل بشكل عنقودى تهدف إلى أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشات العامة والسياحية وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وانتشار الفوضى والتأثير على مقوماتهم الاقتصادية بغرض إسقاط الدولة.

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