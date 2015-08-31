البترول: 30% لـ"إينى الإيطالية" من اكتشاف الغاز و70% لمصر والشريك الأجنبى

قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تعليقه حول حصة شركة إينى من اكتشاف الغاز الجديد، إن 30% مخصصة للشركة من الإنتاج حسب الاتفاقيات الموقعة، ثم تقسم الـ 70% الباقية (65% للشركة القابضة للغاز المصرى و35% للشريك الأجنبى) حتى انتهاء مصروفات الاسترداد.

وقال عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن كشف الغاز الطبيعى الذى حققته شركة إينى الإيطالية، فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، يعد الأكبر فى تاريخ مصر وتاريخ أعماق المتوسط، مضيفًا أن هذا الكشف "بشرة خير" وبادرة جيدة للاتفاقية الـ 56 التى وقعتها مصر فى هذا المجال.

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