أب يغتصب زوجة ابنه بعد تهديدها بقتل طفلتها فى قليوب

أمر عمر الصغير، وكيل أول نيابة قليوب بحبس "جزار" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه باغتصاب زوجة ابنه بالإكراه داخل شقتها، وذلك بعدما هددها بالقتل وطفلتها بالسكين وتصويرها أثناء اغتصابها لتهديدها بعدم فضح أمره.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بتلقيه بلاغًا من المجنى عليها "ش.م" – 20 سنة – ربة منزل، اتهمت فيه والد زوجها "ي.م" – 50 سنة – "جزار" بالدخول إلى شقتها بعد ذهاب زوجها للعمل ومعه سكين وقام بتهديدها به وأجبرها على خلع ملابسها، وعندما رفضت وضع السكين على رقبة طفلتها التى تبلغ من عمرها 6 أشهر واغتصبها رغمًا عنها، وقام بتصويرها أثناء ذلك بالمحمول الخاص به وتركها بعد ذلك وفر هاربًا.

وعلى الفور، أمر اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهم، وتمكن الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز قليوب بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة من القبض عليه، وبمواجهته أنكر الاتهام، وأكد أنه كان على علاقة بزوجة ابنه منذ فترة، وأنه عاشرها برضاها.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة معتز عشوش مدير النيابة، واعترف المتهم في التحقيقات أنه لم يقم باغتصابها، لكنه عاشرها 6 مرات برضاها، وقدم 6 مقاطع فيديو أثناء معاشرته لها، ووجهت له النيابة تهمة الاغتصاب، وعرض المجنى عليها على الطب الشرعي لبيان عما إذا تعرضت للاغتصاب من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.