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مصطفى بكرى: مجلس النواب المقبل يهدد الرئيس والدولة وقد يقودنا إلى الفوضى

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مصطفى بكرى: مجلس النواب المقبل يهدد الرئيس والدولة وقد يقودنا إلى الفوضى مصطفى بكرى: مجلس النواب المقبل يهدد الرئيس والدولة وقد يقودنا إلى الفوضى
حذر الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، من أن البرلمان القادم يشكل تهديدًا خطيرًا على رئيس الجمهورية، والدولة المصرية، قائلاً: "هذا البرلمان يملك بأغلبية الثلثين أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية.. يعنى البرلمان ده يقول للرئيس روح بيتكم بدون استفتاء شعبى".

وأضاف بكرى، فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البرلمان المقبل بموجب الدستور الحالى، يعين ويسحب الثقة منها، كما أنه يمتلك مجموعة من الصلاحيات تمكنه أن يكون الحاكم الفعلى للبلاد.

وتابع: " أمام برلمان خطر، لو وظفته قوى سياسية بعينها تستطيع إدخال هذا البلد إلى الفوضى، وعلى الدولة والأحزاب السياسية أن تستيقظ".


>- العليا للانتخابات تعلن الجدول الزمنى لانتخابات البرلمان.. فتح باب الترشح بعد غدٍ لمدة 12 يومًا.. المرحلة الأولى 18 و19 أكتوبر بالداخل و17 و18 بالخارج..والثانية 22 و23 نوفمبر بالداخل و21 و22 بالخارج

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