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"الإخوان" يشعلون النيران فى سيارة شرطة بالعاشر من رمضان

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"الإخوان" يشعلون النيران فى سيارة شرطة بالعاشر من رمضان "الإخوان" يشعلون النيران فى سيارة شرطة بالعاشر من رمضان
أشعلت مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، النيران فى سيارة شرطة تابعة لإدارة النجدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أثناء تواجدها بالمنطقة السادسة لتمشيطها.

تلقى اللواء خالد يحيي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى بالشرقية، يفيد بتلقيه بلاغًا من قسم أول العاشر من رمضان، بقيام مجموعة من الإخوان برشق سيارة شرطة تابعة لإدارة النجدة بزجاجات المولوتوف الحارقة، ما أسفر عن حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة.

ومن جانبه، قال العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إنه تمت السيطرة على النيران، فيما أكد العميد سامى الأشهب مأمور قسم أول العاشر من رمضان أنه جارٍ تحديد الجناة والعمل على ضطهم.

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