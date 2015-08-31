أحمد موسى مهاجما السفير البريطانى بـ"على مسئوليتى": "نطع وقليل الأدب"

هاجم الإعلامى أحمد موسى السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسون، عقب تصريحاته التى أدلى بها عقب الحكم الصادر بحق صحفيى الجزيرة فى قضية خلية الماريوت، قائلا "أنت نطع بجح قليل أدب وبشكر الخارجية المصرية سامح شكرى لاستدعائه والتحقيق معه، وأى حد هتيكلم عن مصر مش باحترام هياخد على دماغه" جاء ذلك خلال برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد" .

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية انتفضت ضد تصريحات السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسون، التى أدلى بها أمس عقب الحكم الصادر بحق صحفيى الجزيرة فى قضية خلية الماريوت، مما دفعها لاستدعائه صباح اليوم الأحد، لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات غير مقبولة.