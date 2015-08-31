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وزير الإسكان: السيسى سيعلن تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع

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وزير الإسكان: السيسى سيعلن تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع وزير الإسكان: السيسى سيعلن تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة خلال أسابيع
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" محمد العبار لم ينسحب من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لكنه ما زال فى مرحلة التفاوض، مشيرًا إلى أن أسس ومعايير التفاوض تغيرت، موضحًا أن المشروع مشروع للدولة، وليس مرتبط بأى شركة أيًا كانت.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى أنه يتم طرح قيام الدولة بالتخطيط للعاصمة الإدارية الجديدة ثم فتح الباب للمستثمرين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيعلن خلال أسابيع تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار مدبولى، إلى أننا تأخرنا 10 أو 15 سنة عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة بديل تنموى صحيح للعشوائيات الحالية.

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