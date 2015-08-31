محمد دحلان يزور اليوم السابع و يشارك بندوة حول"مستقبل القضية الفلسطينية"

زار القيادى محمد دحلان عضو المجلس التشريعى الفلسطينى مقر "اليوم السابع" ، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى وكذا المواقع المتخصصة، " فيديو 7" و"فوتو7" و"كايرو بوست" و"كايرو دار" و"كايرو كورة"،والتقى قيادات التحرير ورؤساء الأقسام



>وكان فى استقبال محمد دحلان الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح رئيس التحرير ، حيث شرح للضيف الكبير، طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع ، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع اللأكترونى والمواقع المتخصصة



>وشارك دحلان والوفد المرافق له فى ندوة اليوم السابع حول مستقبل القضية الفلسطينية والعلاقات المصرية الفلسطينية ، حيث أدلى بمجموعة من التصريحات الهامة حول مبادرته لتوحيد الصف الفلسطينى التى أطلقها مؤخرا ، وخلافاته مع أبو مازن ، وموقفه من مفاوضات حماس وإسرائيل وتوقعاته لرئاسة قلسطين فى المستقبل ، ومن المقرر أن تنشر تفاصيل الندوة كاملة فى عدد الثلاثاء من الجريدة المطبوعة ، ومن تصريحات دحلان خلال الندوة:

أبو مازن يبحث عن مصالحه الشخصية وحماس تهتم بمصلحتها الحزبية والطرفان لايريدان التوافق

مصر قلبها كبير ومصالحها الإقليمية في فلسطين أكبر ..ودورها إيجابي في وقف تفتيت القضية الفلسطينية

إسرائيل تتفاوض مع حماس من حيث انتهت مع فتح ومايحدث مسخرة سياسية

مصر و السعودية كان تدخلهما ناعما وبناء في القضية الفلسطينية عكس سورياوليبيا والعراق

أبو مازن ديكتاتور صغير تحت الاحتلال ..ويقول لمساعديه إنه لا يستطيع أن يحكم وانا موجود

اللي مش شايف ان مصر اتغيرت يغمض عينيه ويفكر كان بيشوف إيه فى التلفزيون من 3 سنوات

أعرف الإخوان عندما يمولون من نظام دولى .. والشعب المصرى أفسد مخططاتهم

لو أصبحت رئيسا لفلسطين لقمت بواجبى فى توحيد الفصائل الفلسطينية بالمحبة أو بالإكراه

عندما يوقف أبو مازن المظاهرات ويمنع اللجوء لمحكمة دولية لمحاكمة الإسرائيليين ويتجاهل المستوطنات .. لماذا إذن يعطينا نتانياهو أرضنا؟

أنا مناضل في حركة فتح .. أنا أبن المخيم اتسجنت واستبعدت أكثر من مرة "